فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الكازاخستاني العلاقات الثنائية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية كازاخستان مراد نورتليو، وذلك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.