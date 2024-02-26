فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الكازاخستاني العلاقات الثنائية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية كازاخستان مراد نورتليو، وذلك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.
وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف عبدالمحسن بن خثيلة، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.