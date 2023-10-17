"أمانة الباحة" تنفّذ 2000 جولة رقابية وتغلق 79 منشأة خلال 15 يوماً بأكتوبر

وأكّد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط؛ حرص "الأمانة" على متابعة الأسواق والمحال التجارية بما يحقق تقديم منتج ذات جودة عالية للمستهلك، مشيرًا إلى أن الفرق الرقابية مستمرة في تنفيذ جولاتها الميدانية وتكثيفها، داعيًا الجميع إلى التعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها، بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى، من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها.