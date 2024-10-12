غداً الأحد.. المملكة تستضيف اجتماعات مجلس وزراء العرب لشؤون البيئة

وستناقش الاجتماعات، التحديات البيئية والحلول القائمة على الطبيعة، وما تمّ تنفيذه من قرارات خلال الدورة السابقة، والاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة، والتعاون العربي في قضايا التصحر والتنوُّع البيولوجي وقضايا المناخ، والتعاون مع مبادرة مجموعة العشرين العالمية للحد من تدهور الأراضي والحفاظ على الموائل البرية، بجانب التقدُّم المحرز في تنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والمشاركة العربية في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16) في الرياض، وعدداً من الموضوعات البيئية المقدَّمة من الدول المشاركة.