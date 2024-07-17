مجلس إدارة صندوق البيئة يستعرض أداء النصف الأول من 2024م

رأس وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم، اجتماع مجلس إدارة الصندوق الثاني خلال العام المالي الحالي.
وناقش المجلس أداء الصندوق خلال النصف الأول من عام 2024م، مطلعًا على تقرير منجزات الربع الثاني من عام 2024م، وتقرير الأداء المالي والاستثماري للصندوق للربع الثاني.
وتم عرض التقدم في أعمال برنامج الحوافز والمنح، وأعمال الصندوق المختلفة؛ فيما اعتمد المجلس لائحة التسهيلات الائتمانية لضمانات القروض، واللائحة المالية المحدثة، واللائحة الإدارية المحدثة.
وبحث المجلس تقارير اللجان المنبثقة عنه من لجنة المراجعة والمخاطر، ولجنة الاستثمار والترشيحات والمكافآت، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.