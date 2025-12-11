أول حالة مطرية في حفر الباطن.. والأمانة تفعّل خطتها الميدانية

كشفت أمانة محافظة حفر الباطن أنها استقبلت صباح أمس أول حالة مطرية في موسم الأمطار لعام 1447هـ، مشيرةً إلى أنها فعّلت خطتها الميدانية المعتمدة للتعامل مع متغيرات الحالة الجوية، وذلك وفقًا لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في رفع الجاهزية وتعزيز كفاءة البنية التحتية.
وأكدت الأمانة لـ"سبق" جاهزية فرقها الميدانية وانتشارها في مختلف الأحياء والمواقع الحرجة، لمتابعة شبكة تصريف مياه الأمطار، وتشغيل المضخات، ومعالجة أي تجمعات مائية بشكل فوري، كما جرى تفعيل غرف العمليات وربطها بمركز الطوارئ (940) لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات الواردة.
وشملت الأعمال متابعة العبارات، والقنوات التصريفية، ونقاط الالتقاء الحرجة، إلى جانب رفع المخلفات المتحركة الناتجة عن الحالة المطرية، بما يسهم في الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وتحسين المشهد الحضري.
وأضافت الأمانة أن خطة موسم الأمطار للعام 2025 تتضمن رفع مستوى الجاهزية التشغيلية والرقابية، واستثمار التقنيات الحديثة في التنبؤ المبكر وإدارة البلاغات، بما يتماشى مع مستهدفات جودة الحياة ورؤية السعودية 2030.
ودعت أمانة محافظة حفر الباطن الجميع إلى توخي الحيطة والحذر عند عبور تجمعات المياه، حفاظًا على سلامة الجميع.