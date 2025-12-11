أول حالة مطرية في حفر الباطن.. والأمانة تفعّل خطتها الميدانية

كشفت أمانة محافظة حفر الباطن أنها استقبلت صباح أمس أول حالة مطرية في موسم الأمطار لعام 1447هـ، مشيرةً إلى أنها فعّلت خطتها الميدانية المعتمدة للتعامل مع متغيرات الحالة الجوية، وذلك وفقًا لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في رفع الجاهزية وتعزيز كفاءة البنية التحتية.