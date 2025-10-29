باحث سعودي يحقق إنجازًا علميًا في الذكاء الاصطناعي الطبي لتشخيص سرطان الدم

وأكد الدكتور فارس جمّال أن هذا الإنجاز يأتي منسجمًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في توطين التقنيات الصحية المتقدمة وتعزيز التحول الرقمي في القطاع الطبي، مشيرًا إلى أن هدفه لا يقتصر على النشر العلمي بل يتجاوز إلى بناء ذكاءٍ "يكون شريكًا موثوقًا للطبيب… يفهم المرض، ويبرر القرار، ويُنقذ حياة الإنسان".