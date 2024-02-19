على مستوى 10 مناطق ومدن.. "إنفاذ" يشرف على 54 مزادًا لبيع أكثر من 500 عقار

وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة، حيث سيقام 19 مزادًا في منطقة الرياض لعرض 227 فرصة عقارية متنوعة، و5 مزادات بالمدينة المنورة يعرض من خلالها 37 عقارًا، و13 مزادًا لعرض 115 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة، و27 عقارًا بالمنطقة الشرقية من خلال 4 مزادات علنية، و28 فرصة عقارية في مزادين بمنطقة القصيم، ومزاد في منطقة الجوف يعرض فيه 19 عقارًا، إضافةً إلى 3 مزادات لعرض 21 عقارًا بمنطقة جازان، ومزادين بمنطقة حائل لعرض 18 عقارًا، و4 مزادات بعسير يعرض من خلاله 24 فرصة عقارية، ومزاد بمنطقة تبوك لعرض 6 عقارات نوعية.