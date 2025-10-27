ولي العهد يلتقي رئيس موريتانيا ويستعرضان التعاون بين البلدين

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والوفد المرافق له، وذلك على هامش النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
وحضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس بندر بن إبراهيم الخريف، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الأستاذ عبدالعزيز الرقابي.