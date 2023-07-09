"أرض القصيم خضراء".. "فيصل بن مشعل" يتسلّم تقريرًا عن المبادرة في مراحلها الـ11

واستمع لشرح عن الخطوات التي قدمت خلال المراحل الإحدى عشرة، حيث استزرع في المرحلة الأولى 61.797 شجرة، وفي المرحلة الثانية 88.203 شجرات، وفي المرحلة الثالثة 115.854 شجرة، وفي المرحلة الرابعة 50.000 شجرة، وفي المرحلة الخامسة 100.000 شجرة، وفي المرحلة 262.000 شجرة، وفي المرحلة السابعة 399.736 شجرة، وفي المرحلة الثامنة 436.583 شجرة وفي المرحلة التاسعة 215.326 شجرة، وفي المرحلة العاشرة 256.000 شجرة، وفي المرحلة الحادية عشرة 186.898 شجرة.