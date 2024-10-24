هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل الصحفيين في المستقبل القريب؟

إلى جانب ذلك، تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة القارئ من خلال تخصيص المحتوى حسب اهتماماته، إذ تحلل الأنظمة الذكية سلوك المستخدمين وتقدم لهم أخبارًا ومقالات تتماشى مع تفضيلاتهم؛ ما يعزز من التفاعل وزيادة القراءات.