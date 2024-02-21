‫ احتفاءً بيوم التأسيس.. مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري يقيم جلسة حوارية وأمسية شعرية

وكان "الفوزان" قد أكد في افتتاح الملتقى أنه يأتي في إطار تفاعل المركز مع الأيام الوطنية، التي هي جزء مهم من رسالته وأهدافه، ومنها هذا اليوم احتفاءً بذكرى تأسيس الدولة السعودية، ونستلهم من خلاله ذكرى البدايات لهذه الدولة العظيمة التي تأسست بفضل الله، ثم بفضل قادة عظماء حولوا المستحيل ممكناً.