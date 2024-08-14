الباحة.. إغلاق "عقبة حزنة" احترازيًّا بعد تساقُط كميات كبيرة من الأمطار

وعلى الفور باشرت الفِرق المعنية إزالة العوائق والمخلفات الناتجة من الأمطار من الطريق؛ وذلك لضمان إعادة فتحه بأسرع وقت ممكن، وتمت الاستعانة بفِرق الطوارئ والمعدات اللازمة للتعامل مع الوضع، وتواصلت جهود إزالة العوائق حتى التأكد من أن الطريق أصبح آمنًا للاستخدام.