الباحة.. إغلاق "عقبة حزنة" احترازيًّا بعد تساقُط كميات كبيرة من الأمطار

أغلقت الجهات ذات الاختصاص طريق "عقبة حزنة" في منطقة الباحة احترازيًّا؛ وذلك بعد تساقُط كميات كبيرة من الأمطار، حفاظًا على سلامة مستخدمي الطريق.
وجاء هذا الإجراء من قِبل الجهات المختصة في المنطقة استجابة للحالة الجوية التي شهدتها الباحة مؤخرًا؛ إذ أدت الأمطار إلى تراكُم المياه والوحل على الطريق؛ ما قد يُسبِّب خطورة على السائقين والمارة.
وعلى الفور باشرت الفِرق المعنية إزالة العوائق والمخلفات الناتجة من الأمطار من الطريق؛ وذلك لضمان إعادة فتحه بأسرع وقت ممكن، وتمت الاستعانة بفِرق الطوارئ والمعدات اللازمة للتعامل مع الوضع، وتواصلت جهود إزالة العوائق حتى التأكد من أن الطريق أصبح آمنًا للاستخدام.
وأهابت السلطات بالمواطنين والمقيمين في المنطقة إلى ضرورة توخِّي الحذر، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، والابتعاد عن المناطق المتضررة حتى يتم إعلان إعادة فتح الطريق بشكل آمن.