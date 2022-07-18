رقم صادم: 70% من المتحرشين بالأطفال "أقارب".. ومختصة: هذا ما يمنعهم من الإفصاح

وأوضحت عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، الدكتورة سارة العبدالكريم: عدم توعية الطفل من قِبل الوالدين والمدرسة بكيفية التصرف عند تعرُّضه للتحرش يمنعه من الإفصاح عن ذلك. كاشفة أن الطفل عندما لا تكون لديه أي فكرة عن التعامل مع الموقف قد يتعرض للمزيد من التحرش. مبينة أنها صادفت حالات لأمهات يتخوفن من توعية أبنائهن من التحرش خشية النتائج العكسية، وحذرت من ذلك بأن النتيجة قد تكون تقديم الطفل فريسة سهلة للمتحرشين.