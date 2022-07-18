رقم صادم: 70% من المتحرشين بالأطفال "أقارب".. ومختصة: هذا ما يمنعهم من الإفصاح

كشف مختصون أن 70% من المتحرشين بالأطفال يرتبطون بصلة قرابة لهم، ومعارفهم؛ بسبب سهولة الوصول للأطفال. ووفقًا لقناة الإخبارية، فإن هناك عوامل عديدة تمنع الأطفال من الكشف عن تعرُّضهم للإيذاء، مثل الخوف والحرج وصعوبة التواصل.
وأوضحت عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، الدكتورة سارة العبدالكريم: عدم توعية الطفل من قِبل الوالدين والمدرسة بكيفية التصرف عند تعرُّضه للتحرش يمنعه من الإفصاح عن ذلك. كاشفة أن الطفل عندما لا تكون لديه أي فكرة عن التعامل مع الموقف قد يتعرض للمزيد من التحرش. مبينة أنها صادفت حالات لأمهات يتخوفن من توعية أبنائهن من التحرش خشية النتائج العكسية، وحذرت من ذلك بأن النتيجة قد تكون تقديم الطفل فريسة سهلة للمتحرشين.
وأكدت أن هناك قوانين وأنظمة في الدولة وُضعت لمواجهة هذه الجرائم، مشيرة إلى تحفُّظ بعض العائلات عن الإبلاغ عندما يكون المتحرش قريبًا.