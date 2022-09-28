محافظ البنك المركزي يفتتح ندوة التأمين السعودي في الرياض

الذي يسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، ودعم النمو الاقتصادي في المملكة.

وأشار إلى أن قطاع التأمين يشهد في المدة الحالية عمليات الاندماج والاستحواذ التي زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، حيث شهد القطاع نفاذ أربع عمليات اندماج خلال العامين 2021 و2022م.