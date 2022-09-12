الصندوق السعودي للتنمية يشارك في معرض التنمية بين بلدان الجنوب ببانكوك

واستعرض وفد الصندوق برئاسة مدير الإدارة العامة للتواصل المؤسسي رنده، نشاطه الإنمائي الممتد على مدى أكثر من 48 عامًا من خلال جناح تعريفي في المعرض، استقبل فيه الزوّار من جهات ومنظمات دولية مختلفة، إذ وصل نشاط الصندوق منذ تأسيسه في عام 1975م إلى 697 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في 84 دولة نامية حول العالم، وذلك في دعم قطاعات حيوية مختلفة، كما يُعد الصندوق السعودي للتنمية الذراع التنموي للمملكة العربية السعودية في التنمية الدولية.