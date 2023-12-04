"تعليم مكة" تدعو مدارسها للرفع بأسماء المرشحين لبرنامج التسريع

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مديري المدارس إلى ترشيح الطلاب الذين لم يخضعوا لمقياس "موهبة"، وهم أصحاب التحصيل الأكاديمي العالي والقدرات الخاصة الذين ينطبق عليهم عدد من الاشتراطات بشأن ترشيح النوع الثاني من طلاب نظام التسريع.
واشترطت عددًا من المعايير؛ منها أن يكون الطالب ضمن الفصول المستهدفة لنظام التسريع هذا العام (صف الرابع - الأول المتوسط)، وأن يحصل الطالب على أعلى نسبة في شهادة الصف الثالث الابتدائي والسادس الابتدائي، وألا تقل درجة الطالب عن 99 في المواد التالية (الرياضيات - العلوم - اللغة الإنجليزية - اللغة العربية).
وتابعت: يلزم موافقة لجنة التسريع في (المنطقة - المحافظة) وموافقة ولي أمر الطالب والطالب نفسه للدخول في الترشيح لنظام التسريع، بالإضافة إلى تعبئة النماذج الخاصة بنظام التسريع.
وحددت "تعليم مكة" لكل مدرسة طالبًا واحدًا فقط تقوم برشيحه؛ وذلك نظرًا لقلة المقاعد والرفع بالأسماء لإدارة الموهوبين قبل 22/ 5/ 1445هـ.