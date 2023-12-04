"تعليم مكة" تدعو مدارسها للرفع بأسماء المرشحين لبرنامج التسريع

واشترطت عددًا من المعايير؛ منها أن يكون الطالب ضمن الفصول المستهدفة لنظام التسريع هذا العام (صف الرابع - الأول المتوسط)، وأن يحصل الطالب على أعلى نسبة في شهادة الصف الثالث الابتدائي والسادس الابتدائي، وألا تقل درجة الطالب عن 99 في المواد التالية (الرياضيات - العلوم - اللغة الإنجليزية - اللغة العربية).