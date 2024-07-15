اختراعات طلاب "موهبة الصيفي الإثرائي": سيارة بالبالون وبراد ماء وملاعب سلة متطورة

وأضاف: الطلاب اخترعوا أيضًا ملاعب سلة متطورة؛ إذ قاموا بعمل ملعب له بداية ونهاية، فبدايته وضع اثنين من المنجنيق لرمي الكرات، ونهايته مقسمة إلى ثلاث طبقات، كل طبقة بها عدد من الأكواب الورقية، الطبقة العليا بها عدد ثلاثة أكواب، تُكتب لها نقاط 100، والطبقة الوسطى عدد ثلاثة أكواب تكتب لها نقاط 75، والطبقة الدنيا عدد ثلاثة أكواب تكتب لها نقاط 50، ثم توضع كرتان في المنجنيق للاعبين، وتُرمى الكرة، ويتم تجميع أكبر عدد من النقاط للكرة التي دخلت في السلة، والهدف من هذا الاختراع تعليم الطلاب الدقة والمهارة في إصابة الهدف، والصبر.