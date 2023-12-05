اكتشاف "ورم سرطاني" بصدر طفلة بالطائف.. نتائج في مدة قياسية رغم خطورة موقعه

نجح الفريق الطبي بالتجمع الصحي بالطائف، ممثلاً بمستشفى الأطفال ومجمع الملك فيصل، في اكتشاف ورم سرطاني، عبارة عن كتلة صدرية بجسد طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا.
وقد أجريت للطفلة الفحوصات السريرية والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة، التي أكدت وجود الورم، مما استدعى ضرورة أخذ عينة للورم.
وبالرغم من خطورة موقع الورم بجسد الطفلة، إلا أن الفريق الطبي بقسم أمراض الدم والأورام بالمستشفى، تمكن بالتعاون مع أطباء جراحة الأطفال وأطباء الصدر والغدد والأشعة التداخلية، من أخذ عينة من الورم وعمل الفحوصات وإخراج النتائج في مدة قياسية دون حدوث أي مضاعفات للحالة.
كما تم تحويل الحالة إلى المستشفيات ذات الاختصاص لتلقي العلاج اللازم.