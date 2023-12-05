اكتشاف "ورم سرطاني" بصدر طفلة بالطائف.. نتائج في مدة قياسية رغم خطورة موقعه

وبالرغم من خطورة موقع الورم بجسد الطفلة، إلا أن الفريق الطبي بقسم أمراض الدم والأورام بالمستشفى، تمكن بالتعاون مع أطباء جراحة الأطفال وأطباء الصدر والغدد والأشعة التداخلية، من أخذ عينة من الورم وعمل الفحوصات وإخراج النتائج في مدة قياسية دون حدوث أي مضاعفات للحالة.