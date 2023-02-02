"فنون العمارة" تطلق النسخة الأولى من فعاليّة "ديزايناثون" كأكبر تجمُّع بقطاع التصميم

وأوضحت الدكتورة سمية بنت سليمان السليمان، الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم، أن الهيئة تطمح من خلال مشاركة المرشحين وتفاعلهم - وبوجود مرشدين خبراء في المسارات الثلاثة- إلى الوصول لمخرجات عالية الجودة، تؤكد أهمية وجود التصميم في كل مناحي الحياة، وارتباطه الوثيق بالسلوكيات المجتمعية، والقدرة على تحسينها ورفعها إلى مستوى معيشي أفضل، مشيرة إلى أن فعالية "ديزايناثون" سيركز على إيجاد حلول مبتكرة في مجالات محددة، لتعميق الفهم حولها، وحول التحديات العالمية المرتبطة بها.