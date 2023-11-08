"سجايا" توقّع اتفاقيتَيْن مع "جمعية الطب النووي" و"سيمنس"

وقّعت شركةُ "سجايا" للرعاية الطبية اتفاقيةَ شراكة مع "الجمعية السعودية للطب النووي والتصوير الجزيئي"، للتعاون في مجالات التوعية والأبحاث والتطوير والمؤتمرات، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الأول للجمعية، الذي عُقد بمدينة الرياض.
وأوضح الدكتور ياسر آل عتيق، المدير الطبي وعضو مجلس إدارة الشركة، أن هذه الاتفاقية الإطارية تأتي كجزء من اهتمام شركة سجايا للرعاية الطبية، ومساعيها للانتشار كأكبر شبكة تشخيص للأشعة والمختبرات والطب النووي والجزيئي في المملكة.
وأضاف: أنها تستهدف التعاونَ المشترك في مجال الأبحاث في الطب النووي والطب الجزيئي، والتدريب، ودعم نشر الوعي في أرجاء المملكة بأهمية هذه التخصصات في إثراء حياة الإنسان، وكذلك في جودة الحياة.
وأبان "آل عتيق" أن الاتفاقية تسعى أيضًا إلى نشر الوعي في أوساط الجمعيات المشابهة؛ مثل جمعيات السرطان وألزهايمر والقلب والكلى، بحكم أنها جزء من مجال اختصاص الرعاية الطبية في المجالات الطبية الأخرى.
من جهة أخرى أبرمت "سجايا" اتفاقيةَ شراكة مع شركة "سيمنس" الصحية العالمية؛ للتعاون في مجال التصوير الطبي من الأشعة والطب النووي والجزيئي، على هامش المؤتمر.
وقال "آل عتيق": إن بموجب هذه الاتفاقية ستكون الصور الطبية في "سجايا" مرجعيةً لدى "سيمنس" لصور الـ"DICOM"؛ وذلك لاتباع "سجايا" أعلى معايير الجودة العالمية في التصوير، وتبنّيها أفضلَ البروتوكولات التقنية والفنية.