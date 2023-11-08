"سجايا" توقّع اتفاقيتَيْن مع "جمعية الطب النووي" و"سيمنس"

وأضاف: أنها تستهدف التعاونَ المشترك في مجال الأبحاث في الطب النووي والطب الجزيئي، والتدريب، ودعم نشر الوعي في أرجاء المملكة بأهمية هذه التخصصات في إثراء حياة الإنسان، وكذلك في جودة الحياة.