أعمال معالجة التشوّهات البصرية بالحدود الشمالية.. إزالة 64 لوحة دعائية مخالفة و95 سيارة تالفة

عالجت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال الربع الثاني للعام الحالي، عدداً من عناصر التشوّه البصري، وذلك ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري وتنفيذ مستهدفات القطاع البلدي.
وأوضحت "الأمانة" أن الأعمال شملت خلال الفترة، إزالة 64 لوحة دعائية مخالفة، إضافة إلى إزالة 95 سيارة تالفة ومهملة من الشوارع والأحياء، ومعالجة وضع 33 من الباعة الجائلين، وإزالة 20 من المظلات والهناجر ومواقف السيارات المخالفة.
يأتي ذلك في إطار تحسين البنية التحتية، بإصلاح 2779 متراً مربعاً من حفر الشوارع، و2209 أمتار طولية من الأرصفة المتهالكة، إضافة إلى إصلاح 1256 من أعمدة الإنارة.
وفي مجال النظافة، تمّت إزالة 541889 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة وضع 359 حاوية نظافة.
كما شملت الجهود البيئية تقليم 815 شجرة، وإصلاح 1.510.000 متر مربع من الحدائق والمسطحات الخضراء، وإصلاح 51 من ألعاب الأطفال.