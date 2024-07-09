أعمال معالجة التشوّهات البصرية بالحدود الشمالية.. إزالة 64 لوحة دعائية مخالفة و95 سيارة تالفة

وأوضحت "الأمانة" أن الأعمال شملت خلال الفترة، إزالة 64 لوحة دعائية مخالفة، إضافة إلى إزالة 95 سيارة تالفة ومهملة من الشوارع والأحياء، ومعالجة وضع 33 من الباعة الجائلين، وإزالة 20 من المظلات والهناجر ومواقف السيارات المخالفة.