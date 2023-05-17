مُواطن يتبرع بأعضاء ابنه المتوفى دماغيًّا لينقذ حياة 6 مرضى عانوا من القصور العضوي

وشملت تفاصيل العمليات: زراعة القلب لطفل عمره 7 سنوات عانى مع الفشل القلبي، وزُرِعت إحدى الكليتين لطفل عمره 12 سنة؛ بينما زُرعت الكلية الأخرى لمريض عمره 16 سنة، والرئتان زُرِعتا لمريض عمره 68 سنة، وتمت زراعة البنكرياس مع كلية من متبرع حي لمريض يبلغ من العمر 31 عامًا عانى من جلسات الغسيل الدموي ومرض السكري، بالإضافة إلى زراعة الكبد لمريضة تبلغ من العمر 29 عامًا، وإنهاء معاناتها مع القصور الكبدي.