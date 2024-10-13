إنتاجية أعلى وجودة.. "الإرشاد" يُوصي بتدوير متبقيات الزراعة وتحويلها لـ "بيوشار"

وأضاف: "تعد عملية إعادة تدوير مثل هذه المتبقيات الزراعية والاستفادة منها في إنتاج الفحم الحيوي من أهم الطرق الآمنة من أجل الحفاظ على البيئة؛ حيث إن الفحم الحيوي عبارة عن مادة صلبة متفحمة غنية بالكربون يتم إنتاجها من خلال عملية الانحلال الحراري، والتفحم له دورٌ كبيرٌ في الحد من آثار التغيرات المناخية وانبعاث الغازات الدفيئة ويعزّز الاستفادة من برامج التسميد للنباتات.