إنتاجية أعلى وجودة.. "الإرشاد" يُوصي بتدوير متبقيات الزراعة وتحويلها لـ "بيوشار"

أبرزت وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ ممثلة في "الإرشاد الزراعي"، أهمية الاستفادة من متبقيات الإنتاج الزراعي في المزارع العضوية، وتحويلها إلى الفحم الحيوي "البيوشار".
وأوضح المهندس الزراعي محمد الصفراني؛ وفق فيديو لـ "الإرشاد الزراعي" عبر حسابه على منصة "إكس"، أن متبقيات الإنتاج الزراعي تمثل عبئاً كبيراً على بعض المزارعين، وقد يلجأ بعضهم إلى التخلص منها بطرقٍ غير آمنة، مثل الحرق، وهذا يؤدي الى حدوث تلوّثٍ للبيئة وأضرارٍ بصحة الانسان والحيوان.
وأضاف: "تعد عملية إعادة تدوير مثل هذه المتبقيات الزراعية والاستفادة منها في إنتاج الفحم الحيوي من أهم الطرق الآمنة من أجل الحفاظ على البيئة؛ حيث إن الفحم الحيوي عبارة عن مادة صلبة متفحمة غنية بالكربون يتم إنتاجها من خلال عملية الانحلال الحراري، والتفحم له دورٌ كبيرٌ في الحد من آثار التغيرات المناخية وانبعاث الغازات الدفيئة ويعزّز الاستفادة من برامج التسميد للنباتات.
وأوصى "الصفراني"؛ المزارعين العضويين بإضافة الفحم الحيوي بالمعدلات الموصى بها الى التربة، مشيراً إلى أنه يحسّن خواص التربة والوسط الذي تعيش فيه الميكروبات، وبالتالي هذا يؤدي في النهاية الى تعظيم نمو وانتاجية وجودة المحاصيل في الزراعة العضوية.