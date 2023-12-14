تواصل معي مسؤول البنك المركزي.. "نسيب" مبشرًا المواطنين: تعاملكم من الآن مع هيئة التأمين والتواصل مفتوح للجميع

وفي مقاله "هيئة التَّأمين..." بصحيفة "المدينة"، يقول نسيب: "كتبتُ مقالين عن التَّأمين، وهذا هو المقال الثَّالث الذي أكتبه، ومن باب الأمانة مع القارئ الكريم، والذي يحتاج إلى مَن ينقل عنه متاعبه ومعاناته وهمومه، إلى مَن يهمُّه الأمر بأدبٍ يُحقِّق له كلَّ ما يريده، في ظلِّ النِّظام الذي يمنح الكلَّ فرصةً للحصول على حقِّه كاملًا غير منقوص، وهذا ما ألمسه أنا ككاتب يتلمَّس هموم النَّاس، ويجدهم معه بالفعل من خلال التَّفاعل الجميل من المسؤول، الذي يتواصل ويشرح كلَّ شيءٍ بتفصيل، ومن ثمَّ يتولَّى مهمَّة إيجاد الحلول المنصفة، والتي تخدم الطَّرفين، وهذه حقيقة أكتبها هنا في هذه الزَّاوية التي هي لكم ومنكم وإليكم".