ما بين هلع وطمأنينة.. هل "جدري القردة" هو وباء "إكس" الخطير؟

ويأتي جدري القردة من خارج قائمة الأمراض التي رصدتها "الصحة العالمية" كأكبر تهديد، والأكثر ترجيحاً لتكون الوباء "إكس" القادم، إذ رجح العلماء أ3ن يكون المرض القادم المسبب للوباء العالمي فيروساً تنفسياً، ولم تستبعد أمراض: فيروس إيبولا، وماربورج، وحمى القرم والكونغو النزفية، وحمى لاسا، والسارس، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وفيروس نيباه، وحمى الوادي المتصدع، وفيروس زيكا، ومتحورات كوفيد الجديدة، كأبرز الأمراض التي يمكن أن تهيمن مستقبلاً.