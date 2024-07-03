"نائب وزير البيئة" يعلن إطلاق أول تحالف سعودي للتقنيات الزراعية والغذائية

وأشار إلى أن الوزارة لديها إستراتيجية وطنية للبيئة، ونظام ممكن ومنظومة متكاملة للمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها، وإستراتيجية وطنية للمياه، ومنظومة للمياه والري الذكي بنهج الإدارة المتكاملة للمياه، بحيث أن كل قطرة ماء نأخذها من الطبيعة نعيدها للطبيعة، وإستراتيجية وطنية للزراعة، ومنظومة للتنمية الزراعية المستدامة، لتعزيز الأمن الغذائي، وإستراتيجية تنفيذية للبحث والابتكار في مجالات البيئة والمياه والزراعة، وبرامج لاحتضان ريادة الأعمال، وخطة أولويات لتسريع تطوير وتوطين التقنيات الحديثة، مؤكداً أن هذه الإستراتيجيات والبيئة التنظيمية والتشريعية والأطر المؤسسية, مهدت الطريق للعديد من النجاحات، منها ارتفاع الإنتاج المحلي الزراعي في العديد من المحاصيل الزراعية جودةً وكماً، وزادت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى (109) مليارات ريال للعام 2023م وهي أعلى مساهمة لهذا القطاع في تاريخه.