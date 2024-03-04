بعد اعتماد جدول التراويح.. "السديس" يجتمع بأئمة الحرم ويحثهم على تعزيز رسالة الوسطية

تبادل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، مع أصحاب الفضيلة أئمّةَ المسجد الحرام الآراءَ والمقترحات إزاء تعظيم رسالة الحرمين الدينية المرتكزة على التسامح والوسطية والاعتدال، للبلوغ بالمستهدفات الدينية، فضلًا عن مناقشة الاستعدادات والخطط لشؤون الأئمة لشهر رمضان المبارك.