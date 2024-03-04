بعد اعتماد جدول التراويح.. "السديس" يجتمع بأئمة الحرم ويحثهم على تعزيز رسالة الوسطية

تبادل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، مع أصحاب الفضيلة أئمّةَ المسجد الحرام الآراءَ والمقترحات إزاء تعظيم رسالة الحرمين الدينية المرتكزة على التسامح والوسطية والاعتدال، للبلوغ بالمستهدفات الدينية، فضلًا عن مناقشة الاستعدادات والخطط لشؤون الأئمة لشهر رمضان المبارك.
وأكْد رئيس الشؤون الدينية خلال لقائه مع أئمة المسجد الحرام، أنّ رئاسة الشؤون الدينية، حريصة على تعزيز دور الأئمة، لإيصال أثر الحرمين الشريفين الدينية الوسطية عالميًّا.
وشدّد على ضرورة تعضيد قيم الاعتدال والتسامح والتعايش، وإثراء تجربة القاصدين خلال شهر رمضان المبارك. من جانبهم عبّر أئمة المسجد الحرام عن شكرهم وتقديرهم لمبادرة رئيس الشؤون الدينية، مؤكّدين جاهزيتهم لتعظيم رسالة المسجد الحرام الوسطية خلال شهر رمضان المبارك داعين المولى عز وجل أن يبلغ الأمة الإسلامية الشهر الفضيل والجميع بصحة وعافية.
وكان رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، مقترح جدول صلاتي التراويح والتهجد بالحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.