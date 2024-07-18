4 فروقات بين الضمان "المصنعي" و"الإضافي".. في توضيح لـ"التجارة"

وأوضحت التجارة أن "المصنعي" هو ضمان إلزامي بمدة محددة لا تقل عن عامين، ويبدأ من تاريخ الشراء الأول للمنتج، ويغطي العيوب والأعطال المصنعية، ويكون بدون مقابل مالي.