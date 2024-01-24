سمو الأمير سعود بن طلال يرعى حفل الاستقبال السنوي لمجتمع الأعمال بغرفة الأحساء

وأشار الموسى إلى أن الغرفة تعمل جاهدة لتلبية التوقعات العالية، تأكيدًا لمكانتها من بين أكثر الغرف التجارية على مستوى المملكة تأثيرًا وأثرًا في تنمية وتطوير قطاعات أعمالها ومجتمعها، موضحًا أن نسبة نمو أعداد المشتركين فيها بلغت خلال السنوات العشر الأخيرة 140%، بمتوسط نسبة نمو سنوية تبلغ 14%، ووصلت أعداد المشتركين فيها نحو 40 ألف مشترك بنهاية العام الماضي 2023.