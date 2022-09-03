"البيئة": المملكة تنتج 26.66 ألف طن من التين

وأكد تقرير صادر من الوزارة ضمن حملة "جاء وقتها"، التي تستهدف نشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية ورفع كفاءة منظومة تسويق الفواكه المحلية لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية، أن موسم إنتاج فاكهة التين يبدأ من فبراير حتى نوفمبر من كل عام، وتُعد من المحاصيل الواعدة التي يتم إنتاجها بكميات متفاوتة في مناطق: (الرياض، والشرقية، والقصيم، والباحة، وعسير، والجوف، والمدينة المنورة، وتبوك، وحائل، ومكة المكرمة، ونجران، وجيزان، والحدود الشمالية).