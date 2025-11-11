الخطيب يرحّب بالعالم في افتتاح منتدى "تورايز" بالرياض.. بحضور دولي واسع وبرعاية سمو ولي العهد

ورحّب الخطيب في كلمته الافتتاحية بضيوف المملكة من مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا أن منتدى “تورايز” يمثل منصة عالمية لصناعة المستقبل السياحي، وقال: “نرحّب بالعالم من قلب الرياض، المدينة التي أصبحت مركزًا للحوار والإبداع ومصدر إلهام للتحول في صناعة السياحة”، مشيرًا إلى أن المنتدى يعكس المكانة التي وصلت إليها المملكة كوجهة عالمية للتغيير والابتكار.