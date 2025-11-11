الخطيب يرحّب بالعالم في افتتاح منتدى "تورايز" بالرياض.. بحضور دولي واسع وبرعاية سمو ولي العهد
افتتح وزير السياحة أحمد الخطيب صباح اليوم الاثنين 20 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 11 نوفمبر 2025م، فعاليات منتدى “تورايز” العالمي في العاصمة السعودية الرياض، تحت رعاية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وسط حضور مهيب جمع قادة السياحة وصنّاع القرار والمبتكرين من أكثر من 120 دولة.
ورحّب الخطيب في كلمته الافتتاحية بضيوف المملكة من مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا أن منتدى “تورايز” يمثل منصة عالمية لصناعة المستقبل السياحي، وقال: “نرحّب بالعالم من قلب الرياض، المدينة التي أصبحت مركزًا للحوار والإبداع ومصدر إلهام للتحول في صناعة السياحة”، مشيرًا إلى أن المنتدى يعكس المكانة التي وصلت إليها المملكة كوجهة عالمية للتغيير والابتكار.
ويضم المنتدى أكثر من 30 جلسة وورشة عمل بمشاركة 120 متحدثًا دوليًا يمثلون كبرى الشركات العالمية مثل جوجل، وأكور، وأماديوس، وإكسبيديا، وصندوق الاستثمارات العامة، والبحر الأحمر الدولية، إلى جانب نخبة من الوزراء والرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال من القارات الخمس.
ويهدف منتدى “تورايز” إلى رسم ملامح مستقبل السياحة العالمية خلال العقود المقبلة، من خلال مناقشة قضايا الابتكار، والتحول الرقمي، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، ودور الاستثمارات في تطوير الوجهات السياحية وبناء اقتصاد سياحي أكثر تنوعًا ومرونة.
وشهد حفل الافتتاح عروضًا مرئية مبهرة عكست التحولات الكبرى التي يشهدها القطاع السياحي في المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، ودورها المتصاعد في قيادة مستقبل السياحة عالميًا.
ويتواصل المنتدى على مدى يومين في العاصمة الرياض، متضمنًا توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية وإطلاق مبادرات نوعية تُسهم في تعزيز التعاون بين الدول والشركات لتطوير قطاع السياحة المستدامة.