"أمانة حائل" تعالج 972 بلاغًا حول التشوهات البصرية خلال أسبوع بكافة محافظاتها

واصلت أمانة منطقة حائل وبلدياتها التابعة لها، معالجة عناصر ‏التشوه البصري، وتحسين المظهر الحضري في ‏المنطقة ‏ومحافظاتها، وبيّنت الأمانة أن أعمال معالجة التشوهات البصرية خلال الأسبوع الماضي بلغت 972 بلاغًا، شملت تأهيل الشوارع بأعلى جودة، ورفع كفاءة الطرق، وتحسين المشهد الحضري ‏من خلال معالجة 382 موقعًا في صيانة الطرق والأرصفة، وصيانة 254 من أعمدة الإنارة، و22 بلاغًا للمياه والمستنقعات، ونظافة 148 من الأماكن العامة، ومعالجة 70 موقعًا للحيوانات والحشرات؛ ليتم إنجاز ما نسبته 97% من البلاغات، وتحقيق رضا للمستفيدين تجاوز 94%.