أمانة الطائف تُحبط تهريب 29 ذبيحة و200 كيلو من اللحوم الفاسدة بـ"بهيتة السيل"

أحبطت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "الإدارة العامة للتراخيص والامتثال وبلدية السيل الكبير" تهريب 29 ذبيحة فاسدة من الأضاحي منقولة من مسالخ المشاعر المقدسة في طريقها للطائف، و200 كيلو من اللحوم الفاسدة كانت مُقطعة، في منطقة البهيتة بالسيل الكبير شمال الطائف.
جاء ذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. فيما تم إتلاف الذبائح واللحوم المضبوطة قبل أن يتم نقلها للمطاعم، باعتبار عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأكدت "أمانة الطائف" أنها ستضبط لحوم الأضاحي المهرَّبة عبر المنافذ، وأن هناك فِرقاً رقابية تفتيشية على جميع مداخل المدينة لمتابعة السيارات القادمة والشاحنات، متوعدةً بأنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحق كل من يمارس مثل هذه التجاوزات التي تؤثر على صحة المستهلك.
يُذكر أن الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية عززت جهودها الرقابية على المطاعم والمطابخ للتأكد من مصادر اللحوم المعروضة والمستخدمة، وضبط اللحوم مجهولة المصدر، ومصادراتها فوراً، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين، وستستمر هذه الجولات طوال موسم حج العام الحالي.