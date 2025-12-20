ضبط مخالفين لنظام البيئة في محميتي الإمام عبدالعزيز بن محمد وطويق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة في محميتي الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية وطويق الطبيعية، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية اللازمة.
وأوضحت القوات أنها ضبطت مواطنًا ارتكب مخالفة رعي ثماني من الإبل في مواقع يُحظر فيها الرعي داخل محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، مؤكدة أن عقوبة رعي الإبل في المواقع المحظورة تبلغ غرامة مالية قدرها (500) ريال عن كل متن.
كما ضبطت مواطنًا آخر لعدم التزامه بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي، بعد إشعاله النار في غير الأماكن المخصصة لها داخل محمية طويق الطبيعية، مبينة أن عقوبة إشعال النار في الغابات والمتنزهات الوطنية تصل إلى (3,000) ريال.
وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات البيئية، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو على الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
وشددت على أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.