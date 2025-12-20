ضبط مخالفين لنظام البيئة في محميتي الإمام عبدالعزيز بن محمد وطويق

كما ضبطت مواطنًا آخر لعدم التزامه بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي، بعد إشعاله النار في غير الأماكن المخصصة لها داخل محمية طويق الطبيعية، مبينة أن عقوبة إشعال النار في الغابات والمتنزهات الوطنية تصل إلى (3,000) ريال.