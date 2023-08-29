سمو محافظ الأحساء يزور نادي هجر ويشهد تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ويكرّم المتميزين في الألعاب المختلفة

بعد ذلك كرّم سموّه عدداً من اللاعبين المتميزين في لعبة الريشة الطائرة بمناسبة صعودهم للدوري الممتاز لدرجتي الناشئين والشباب وكذلك لاعبو لعبة السباحة بمناسبة حصولهم على المركز الرابع على مستوى المملكة ، وأبطال الدوري للعبة الكاراتيه لدرجة الناشئين في الكاتا والقتال، وهنأهم سموّه بهذا التميز ، متمنياً لهم التوفيق.