جيني يطلق مبادرةً للاستدامة الاجتماعية في شهر الخير

ومن جانبه عبّر المتحدث باسم المركز السيد عبد الله بن هادي القحطاني عن تقديره لهذه المبادرة قائلًا: "نحن ممتنون لشركة جيني على تنظيم هذا الإفطار الذي لن يُنسى لروّاد المركز وعائلاتهم، حيث أنّ الفرح الظاهر على وجوههم في تلك اللحظات له تأثير كبير عليهم، وإنّ التزام جيني بتعزيز الشمولية ودعم هؤلاء الأشخاص المميزين هو عمل نبيل يستحق الإشادة."