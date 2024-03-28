جيني يطلق مبادرةً للاستدامة الاجتماعية في شهر الخير

أطلقت شركة جيني الرائدة في مجال نقل الركّاب مبادرةً للاستدامة الاجتماعية مع مركز التأهيل الشامل للذكور في الدرعية، حيث يُمثّل هذا التعاون التزام جيني التام بالتأثير إيجابًا على المجتمع.
وتمثّلت هذه المبادرة بإفطار رمضاني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تحت رعاية المركز، وشملت الدعوة أيضًا عائلاتهم وموظفي المركز.
شارك روّاد مركز التأهيل الشامل في أنشطة تم تخصيصها لاحتياجاتهم خلال هذا الحدث المؤثر، وشارك فريق جيني بحماس في هذه الأنشطة إلى جانب العائلات مما أظهر تفانيهم في خدمة المجتمع والعمل الاجتماعي.
وعبّر موظفو جيني عن امتنانهم لهذه الفرصة لإسعاد هؤلاء الأشخاص وتأكيد انتمائهم للمجتمع، حيث قال محمد سيام مدير العلاقات العامة في جيني: "لقد تشرّفنا بتعاوننا مع مركز التأهيل الشامل، وظهر لنا التأثير الحقيقي للرأفة والعطف برؤية سعادة هؤلاء الأشخاص الرائعين بالإفطار."
تركت هذه المبادرة انطباعًا إيجابيًا على روّاد المركز وعائلاتهم والموظفين على حد سواء، مما أكّد أهمية تعزيز الانفتاح والتفهّم تجاه جميع الأشخاص.
ومن جانبه عبّر المتحدث باسم المركز السيد عبد الله بن هادي القحطاني عن تقديره لهذه المبادرة قائلًا: "نحن ممتنون لشركة جيني على تنظيم هذا الإفطار الذي لن يُنسى لروّاد المركز وعائلاتهم، حيث أنّ الفرح الظاهر على وجوههم في تلك اللحظات له تأثير كبير عليهم، وإنّ التزام جيني بتعزيز الشمولية ودعم هؤلاء الأشخاص المميزين هو عمل نبيل يستحق الإشادة."
وأخيرًا، تعهّدت شركة جيني بالعمل بالتعاون مع مركز التأهيل الشامل كجزء من تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث تسعى الشركة إلى دعم الاستدامة الاجتماعية وتعزيز دورها في تحسين جودة حياة المجتمع.
وتعتبر جيني ملتزمة بتعزيز ثقافة الرعاية والتضامن في محيط عملها، مؤكدةً على أهمية توجيه الاهتمام والدعم للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يعكس التزامها بالقيم الإنسانية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية.