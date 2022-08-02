بعد أدائهم الفريضة.. وصول أكثر من 302 ألف حاج إلى المدينة المنوّرة

وتضمنت أعمال وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة خلال موسم حج هذا العام تنفيذ 1012 زيارة ميدانية لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنوّرة، في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تمت مباشرتها 2688 عملية تفويج منذ بدء الموسم، بينما بلغ عدد الحجاج الذين تم إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة 1183 حاجاً، إضافة إلى تنفيذ 57 زيارةً لتفقد الحالة الصحية لحجاجٍ منوّمين في مستشفيات المدينة المنوّرة خلال موسم ما قبل الحج، وتنفيذ 433 زيارةً ميدانية لتقييم أداء مقدّمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.