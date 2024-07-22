تشتهي أكل مواد غريبة؟ دلالات لمعاناتك من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد

وكانت وزارة الصحة عزت الإصابة بفقر الدم إلى 4 أسباب تتمثل في "فقدان الدم بسبب الحيض الغزير عند السيدات والعمليات والنزيف الداخلي بسبب الأمراض والأدوية، ونقص الحديد في النظام الغذائي، وعدم قدرة الجسم على امتصاص الحديد بسبب بعض الأمراض مثل مرض السيلياك أو إزالة جزء من الأمعاء، بجانب الحمل الذي يفضل خلاله تناول مكملات الحديد".