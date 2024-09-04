من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.. اعتماد 130 مسؤولاً لاحترام الملكية الفكرية

ويهدف برنامج مسؤول احترام الملكية الفكرية، إلى تعزيز احترام الملكية الفكرية، من خلال تمكين وتدريب وتأهيل مختص من كل جهة، إضافة إلى تفعيل شراكة مستمرة بين الهيئة والجهات ذات العلاقة، ويتم من خلال هذا البرنامج رفع الامتثال بالأنظمة واللوائح، وإعداد سياسات خاصة بالملكية الفكرية ورفع الوعي بقيمتها وتعزيز احترامها، إضافة إلى حماية أصول الملكية الفكرية في الجهات كافة.