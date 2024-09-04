من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.. اعتماد 130 مسؤولاً لاحترام الملكية الفكرية

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، اعتماد 130 مسؤولاً لاحترام الملكية الفكرية من مختلف الجهات الحكومية والخاصة في المملكة، وذلك خلال حفل أُقيم لتكريم الدفعة الثالثة للبرنامج.
ويهدف برنامج مسؤول احترام الملكية الفكرية، إلى تعزيز احترام الملكية الفكرية، من خلال تمكين وتدريب وتأهيل مختص من كل جهة، إضافة إلى تفعيل شراكة مستمرة بين الهيئة والجهات ذات العلاقة، ويتم من خلال هذا البرنامج رفع الامتثال بالأنظمة واللوائح، وإعداد سياسات خاصة بالملكية الفكرية ورفع الوعي بقيمتها وتعزيز احترامها، إضافة إلى حماية أصول الملكية الفكرية في الجهات كافة.
وأكّد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم؛ حرص الهيئة، بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة، على تعزيز الوعي بأهمية احترام الحقوق والامتثال للأنظمة والقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية وإدارة أصولها في الجهات الحكومية، وقدَّم شكره للجهات كافة التي تفاعلت مع هذه المبادرة الوطنية.
يُذكر أن برنامج مسؤول احترام الملكية الفكرية انطلق عام 2020م، ووصل عدد مسؤولي احترام الملكية الفكرية المعتمدين، إلى 289 مسؤولاً يمثلون 154 جهة حكومية وخاصة، ويعد البرنامج نموذجاً نوعياً تفرّدت به المملكة في مجال الملكية الفكرية وحمايتها.