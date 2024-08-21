لإبراز إنجازاتهم.. "الثقافة" تحتفي بخريجي الابتعاث الثقافي غدًا الخميس

ويُعَد برنامج الابتعاث الثقافي أحدَ المبادرات التي تنظمها وزارة الثقافة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للثقافة، ورؤية المملكة 2030، وقد تم إطلاقه عام 2019م، وهو أول برنامج ابتعاث ثقافي في تاريخ المملكة، يتيح فرصًا تعليمية نوعية للمبتعثين من خلال دراسة التخصصات الثقافية والفنية في أبرز الجامعات العالمية؛ وذلك للمراحل الدراسية "البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه".