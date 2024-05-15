"فيصل بن نواف" يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 18 من طلاب وطالبات جامعة الجوف

: رعى الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أمس، حفل تخريجِ الدفعة الـ 18 من طلاب وطالبات جامعة الجوف، وذلك في الاستاد الرياضي بالمدينة الجامعية في مدينة سكاكا.

وبارك الأمير فيصل بن نواف للخريجين والخريجات، مشيدًا بالمنجزات التعليمية والعلمية في المملكة، مثمنًا دعم القيادة الرشيدة للتعليم، ومعبّرًا عن سعادته بحضور هذه المناسبة ومشاركة أبنائه الطلاب والطالبات هذه المناسبة السعيدة.