"الأرصاد" يُنبِّه أغلب مناطق السعودية: أمطار غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة طريف وعرعر. وتشهد أمطارًا غزيرة على العويقيلة ورفحاء، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس.