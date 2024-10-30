"الأرصاد" يُنبِّه أغلب مناطق السعودية: أمطار غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجازان وعسير والباحة وتبوك والشمالية والشرقية والقصيم وحائل).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة طريف وعرعر. وتشهد أمطارًا غزيرة على العويقيلة ورفحاء، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة الجوف أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس.
ونبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة القصيم أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة الخبراء والرس والفوارة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ21 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة الرياض أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق والشنان وبقعاء وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة رهاط ومدركة وهدى الشام والخرمة والمويه وتربة ورنية وخليص والشعيبة وبحرة والجموم والكامل والليث والقنفذة والعاصمة المقدسة وأضم وبني يزيد وميسان والطائف والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة العلا والرايس وينبع. وتشهد أمطارًا غزيرة على الحناكية والمهد والعيص وخيبر والمدينة المنورة وبدر ووادي الفرع، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة. وتشهد أمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة الدرب وبيش وفرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس.