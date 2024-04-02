"أمواجٌ متراكمة وسحبٌ مدلهمة وليلٌ بهيم".. وصفٌ وتحذير في "القرآن" لحال المنساقين وراء دعاة الكفر

وصفت الأمثال القرآنية جانباً بليغاً من بيان حال الكافرين الذين لم يستجيبوا لأمر الله وانساقوا وراء دعاة الكفر، وشبّهت حالهم بالظلمات التي لا يخرجون منها؛ كالبحر العميق والأمواج والسحب وكذلك الليل البهيم، وتناولت أهمية تعظيم أمر النور الذي يُعطى للمؤمنين الموحدين لله.

"سبق" وعبر برنامجها الرمضاني "هدايات قرآنية"، تستضيف طوال الشهر الكريم، الباحث الشرعي في الدراسات القرآنية "محمد الذكري"، وتستنبط منه بعضاً من أسرار ومعجزات القرآن الكريم، وتُقدّمها للقارئ عبر سلسلة ومضات يومية لمختارات من بلاغات الإعجاز الإلهي في الأمثال القرآنية.