أمانة عسير وبلدياتها تزين الشوارع بـ 20 ألف علم

زينت أمانة منطقة عسير وبلدياتها الشوارع والميادين والحدائق بالأعلام الخضراء والإنارات الخضراء احتفاءً بيوم العلم السعودي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأن يكون يوم الحادي عشر من مارس.