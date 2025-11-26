صقور المحترفين تتنافس على جوائز كأس نادي الصقور السعودي في رابع أيامه بالخبر

وتستمر فعاليات الكأس حتى 30 نوفمبر الجاري، ويصاحبها برنامج ترفيهي متنوع يُقام في الفترة المسائية بمركز الظهران إكسبو، ويشمل ميدانًا للرماية، ومتحف "شلايل"، ومنطقة "صقار المستقبل" المخصصة للأطفال، إلى جانب جناح "أسلحة الصيد" الذي يُقام لأول مرة خارج الرياض، إضافة إلى مناطق تراثية وحرف يدوية وعروض أدائية تراثية، وتجارب ثقافية ثرية.