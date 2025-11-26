صقور المحترفين تتنافس على جوائز كأس نادي الصقور السعودي في رابع أيامه بالخبر

نظّم كأس الصقور السعودي 2025، اليوم، ستة أشواط لفئة المحترفين المحليين ضمن مسابقة "الملواح"، التي تُقام في مدينة الخبر قرب شاطئ نصف القمر، بالشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية، وشارك فيها أكثر من 188 صقرًا.
وشهدت الأشواط منافسات قوية بين الصقارين للفوز بجوائز إجمالية تتجاوز عشرة ملايين ريال، تُوزّع على المراكز العشرة الأولى من أصل 48 شوطًا تشمل فئات الهواة، والمحترفين، والملاك، والنخبة.
وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:
شوط مثلوث جير فرخ للمحترفين: فاز بالمركز الأول الصقار علي بن محمد بن علي المري بصقره "نجاح"، محققًا زمنًا قدره 13.902 ثانية.
شوط مثلوث جير قرناس للمحترفين: حقق الصقار خالد سعد عبدالرحمن الشميسي المركز الأول بصقره "مرعبة" بزمن 13.727 ثانية.
شوط جير بيور فرخ للمحترفين: فاز بالمركز الأول محمد بن فلاح بن فريح الحمضاوي بصقره "حائل" بزمن 14.423 ثانية.
شوط جير بيور قرناس للمحترفين: تصدره الصقار تركي فايز مقحم القحطاني بصقره "باسل" بزمن 14.786 ثانية.
شوط حر فرخ للمحترفين: فاز به الصقار سعود مغيب سلطان الشيباني بصقره "راهي" محققًا زمن 16.292 ثانية.
شوط حر قرناس للمحترفين: حصل على المركز الأول الصقار فهد طعيس القحطاني بصقره "H1" بزمن 15.392 ثانية.
وتستمر فعاليات الكأس حتى 30 نوفمبر الجاري، ويصاحبها برنامج ترفيهي متنوع يُقام في الفترة المسائية بمركز الظهران إكسبو، ويشمل ميدانًا للرماية، ومتحف "شلايل"، ومنطقة "صقار المستقبل" المخصصة للأطفال، إلى جانب جناح "أسلحة الصيد" الذي يُقام لأول مرة خارج الرياض، إضافة إلى مناطق تراثية وحرف يدوية وعروض أدائية تراثية، وتجارب ثقافية ثرية.