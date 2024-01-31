المملكة تستضيف أكبر مؤتمر للأمم المتحدة لحماية الأراضي ومكافحة التصحر ديسمبر المقبل

وأشار إلى أن حالات الجفاف تضرب في كثيرٍ من الأحيان وبقوة أكبر في جميع أنحاء العالم -بزيادة قدرها (29) في المئة منذ عام 2000- مدفوعاً بتغير المناخ، لكن أيضاً بالطريقة التي ندير بها أراضينا، منوّهاً بتأثر ربع سكان العالم بالفعل بموجات الجفاف، كما أنه من المتوقع أن يواجه كل ثلاثة من كل أربعة أشخاص في جميع أنحاء العالم ندرة المياه بحلول عام 2050.