بنوك ترفع فوائد التمويل العقاري لتصل 4% وتحدد عمر الإقراض عند 60 عاماً

وأكد مصدر بنكي لـ"سبق" أن هناك بنوكاً لاتزال نسبة الإقراض تعتبر فيها منخفضه عند 3,45% متوقعاً تسجيل المزيد من الارتفاعات في ظل قرار البنك المركزي، للحد من التضخم فيما لاتزال سنوات الإقراض في بعض البنوك تصل إلى ما هو أعلى من 70 عاماً، بينما قامت البعض منها بحساب الدعم السكني ضمن الدخل لمنح العميل تمويل أعلى وفق ما رصدت "سبق".