افتتاح قسم تنويم الصحة النفسية بمستشفى الدكتور سليمان فقيه – الرياض

دشّن رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية الدكتور مازن فقيه، قسم تنويم الصحة النفسية في مستشفى الدكتور سليمان فقيه – الرياض، بحضور عدد من قيادات القطاع الصحي ونخبة من استشاريي الطب النفسي.
ويمثل القسم الجديد رؤية طبية متقدمة تضع الصحة النفسية في قلب منظومة الرعاية الشاملة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بجودة الحياة والخدمات الصحية.
ويأتي تدشين القسم امتدادًا لمسيرة المستشفى في تقديم خدمات طبية متكاملة ترتكز على أحدث الممارسات العالمية، مضيفًا بعدًا جديدًا في مجال الطب النفسي عبر بيئة علاجية آمنة ومتكاملة تراعي أعلى معايير الخصوصية والراحة.
ويضم القسم فريقًا طبيًا متخصصًا من الاستشاريين والمعالجين النفسيين والسلوكيين، يعملون ضمن منظومة علاجية متكاملة تضمن التشخيص الدقيق ووضع الخطط الفردية لكل مريض. كما يوفر القسم خدمات متقدمة تشمل التقييمات النفسية الشاملة، والعلاج الفردي والجماعي والأسري، إلى جانب استخدام أحدث التقنيات التشخيصية مثل تخطيط الدماغ والفحوصات الجينية لتحديد الاستعداد لبعض الحالات النفسية.
كما يقدم القسم برامج تأهيلية تهدف إلى استعادة التوازن النفسي وتعزيز مهارات التكيّف لدى المرضى، مع متابعة دقيقة تضمن استدامة التعافي والنمو الشخصي.
وفي كلمته خلال الحفل، أكد الدكتور مازن فقيه أن الرعاية الصحية رسالة تحمل مسؤولية إنسانية ووطنية، مشيرًا إلى أن ما يميز مجموعة فقيه هو النهج الذي يضع الإنسان أولًا في كل قرار واستثمار.
وقال: «توسّعنا إلى الرياض لنقدّم نموذجًا جديدًا للرعاية المتكاملة، فالصحة الحقيقية تبدأ من العقل والروح وتوازن الإنسان مع ذاته ومحيطه».
وأضاف أن افتتاح قسم تنويم الصحة النفسية يُعبّر عن قناعة راسخة بأن الاهتمام بالنفس هو اهتمام بالحياة ذاتها، مؤكدًا سعي المجموعة إلى كسر الحواجز الاجتماعية المرتبطة بمفهوم الصحة النفسية، وتقديم رعاية تقوم على الاحترام والخصوصية والتمكين.
من جانبه، أوضح الدكتور ثامر نوح، الرئيس التنفيذي لمستشفى الدكتور سليمان فقيه – الرياض، أن افتتاح القسم يمثل إضافة نوعية تعكس التزام المستشفى بخدمة مجتمع العاصمة وتلبية احتياجاته الصحية، مؤكدًا أن فلسفة المستشفى تقوم على تقديم رحلة علاجية متكاملة تشمل الجسد والنفس في آن واحد.
وقال: «افتتاح قسم تنويم الصحة النفسية امتداد لمبادرات الصحة النفسية ضمن برنامج تحول القطاع الصحي، ويستهدف تحسين جودة الحياة بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 وتمكين الكفاءات الوطنية».
واختتم قائلًا: «سيظل فقيه الرياض نموذجًا يقدم رعاية صحية متكاملة محورها الإنسان».
ويعكس افتتاح قسم تنويم الصحة النفسية التزام مجموعة فقيه بريادتها في تقديم نموذج علاجي يجمع بين العلم والخبرة والإنسانية، ويضع المريض في صدارة الاهتمام داخل بيئة طبية متطورة تُعلي من شأن الصحة النفسية كركيزة أساسية لحياة متوازنة وصحية.