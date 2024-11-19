"العجمي": الأخبار المزيفة تهديد خطير للوحدة الوطنية ووعي المجتمع هو خط الدفاع الأول

وأضاف أن القوانين الرادعة التي تطبقها المملكة على مروجي الأخبار المزيفة تعكس التزام الدولة بالحفاظ على مصداقية الإعلام وحماية الأمن الفكري، مشيرًا إلى أن وعي المجتمع وتحليه بالمسؤولية يمثل حجر الزاوية في مواجهة هذه التحديات.