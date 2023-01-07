"خيالة نسائية وهودج وسهام".. عروض تسبق شوط الأميرة نورة بمهرجان الإبل

وشهد العرض إطلاق خيالة السهام من على ظهور الخيل إعلامًا بانطلاق الشوط النسائي، تلاه قطيع من الإبل والخيول عليها مجموعة من السيدات في مظهر يحاكي الماضي من خلال هودج يحمل سيدة على ظهر جمل؛ حيث يُعد الهودج رمزًا لحياة البداوة عند العرب، ويسرد بعضًا من تفاصيل حياة سكان شبه الجزيرة العربية اليومية في العصور الماضية، كما يحاكي تاريخ الإبل في نقل النساء.